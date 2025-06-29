Antalya'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya\'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
29.06.2025 22:02  Güncelleme: 22:16
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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında seraları zarar gören vatandaş, İzmir'deki yangın haberlerini izlerken evinin ve seralarının alevler tarafından tehdit edildiğini anlattı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında seraları zarar gören vatandaş, " İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken elektrik gitti geldi. Baktım yangın başlamış, ev ve seralara kadar gelmiş" dedi.

Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde akşam saat 17.45 sıralarında ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yurtpınar Mahallesi'nde yerleşim yerlerini tehdit eden yangına ilk etapta Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve yangın işçilerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip müdahale etti. Yangında bazı seralar zarar görürken, ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Evlere yaklaşan alevlere vatandaşlar da hortum, kova ve traktörlerle müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgar nedeniyle zaman zaman alevlere müdahale etmekte güçlük çeken ekipler ve vatandaşlar, yangına müdahale esnasında alevlerle burun buruna geldi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, 5 hektar ormanlık alan ve 3 hektar orman dışı alan zarar gördü.

"İzmir'deki yangını izlerken kendi başımıza geldi"

Evde İzmir'de çıkan yangınla ilgili gelişmeleri izlerken seralarının yandığı haberini alan Osman Aras isimli vatandaş, "İzmir'deki yangınla ilgili haberleri izliyordum. Elektrikler bir anda gidip geldi. Komşum yangın çıktığını söyledi. İlk başta inanmadım, alevler ev ve seraların yakınına kadar gelmiş. Benim 3 seram yandı, odunlarım yandı. Hayvanlarımın olduğu yere de alevler geliyordu ama fark edip söndürdük. 300 tane balya vardı, onlar da yandı. Zararımız büyük. İzmir'deki duruma acıyorken kendi başıma da geldi" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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