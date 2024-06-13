Antalya'da Çıkan Yangında Evleri Küle Dönen Nişanlı Çift, Yavru Kedilerini Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Çıkan Yangında Evleri Küle Dönen Nişanlı Çift, Yavru Kedilerini Kurtardı

Antalya'da nişanlı çiftin kaldıkları ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Çift, kendilerini sokağa atarak iki yavru kediyi kurtardı. Evleri küle dönen çift, kedileri istemeyerek de olsa sahiplendirmek zorunda kaldı. Yangın sırasında diğer apartman sakinleri ise büyük korku yaşadı.

13.06.2024 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da nişanlı çiftin kaldıkları ev, çıkan yangında küle döndü. Kendilerini sokağa son anda atan çift, henüz 20 gün önce sokaktan sahiplendikleri iki yavru kediyi de kurtarmayı başardı. Ev ve eşyaları kullanılmaz hale gelen çift, sokaktan sahiplendikleri yavru kedileri istemeyerek de olsa sahiplendirmek zorunda kaldı. Öte yandan, yangında diğer binalarda oturan apartman sakinleri ise yaşadıkları korku yüzünden gözyaşı döktü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1580 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Düğün hazırlıkları yapan nişanlı çiftten Barış Akdağ, evde nişanlısı ve iki kardeşi ile birlikte otururken, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evdekiler kendini dışarı atarken, Akdağ ve nişanlısı bavullarındaki eşyalar ile birlikte 20 gün önce sokaktan sahiplendikleri iki yavru kediyi alarak son anda kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin sardığı daire kısa sürede küle döndü. Yangın nedeniyle evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi, üst kattaki bazı dairelerde de küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Apartmandakiler gözyaşlarını tutamadı

Yangında daha büyük bir facianın yaşanmasını ise itfaiye erlerinin dikkati önledi. Yangını söndürmek için müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin arasında kalan büyük mutfak tüpünü fark edip apartman dışına çıkartarak soğuttular. Ekiplerin müdahalesinin ardından tamamen söndürülen evde soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın sırasında büyük panik yaşan apartmandaki bazı ev sahipleri ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Kedi yavrularını istemeyerek sahiplendirdiler

Evlerinin küle dönüşünü izlemek zorunda kalan çift, yavru kedileri de uzun süre okşayıp sevdi. Zaman zaman evinin içindeki eşyaları da izleyen çift, ardından kalacak yerleri olmayınca kedileri o sıra yangın yerine gelen başka bir vatandaşa yeni bir ev bulana kadar emanet etti.

"Ne yapacağımızı bilmiyoruz"

Düğün hazırlıkları yaptıklarını ve birkaç ay önce eve taşındıklarını belirten ikamet sahibi Barış Akdağ, "Nişanlım, ben ve iki kardeşim kalıyoruz. Birkaç eşyamızı kurtarabildik, diğer tüm eşyalarımız yandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şoke olduk" dedi. Yangın anında 20 gün önce sokakta bularak sahiplendikleri kedi yavrularını da alarak evden çıktıklarını belirten Akdağ, "Evde otururken bir anda koltuğun yandığını gördük. İlk aklımıza kediler geldi. Onları hemen kucaklayıp hemen dışarı çıktık" ifadelerini kullandı.

Soğutma çalışmaları sürerken kedi yavrularına sarılan genç çift, istemeyerek de olsa yeni bir ev bulana kadar yavru kedileri bir başka hayvansevere emanet etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, kedi, Hayvan Hakları, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Çıkan Yangında Evleri Küle Dönen Nişanlı Çift, Yavru Kedilerini Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:42:13. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Çıkan Yangında Evleri Küle Dönen Nişanlı Çift, Yavru Kedilerini Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement