Antalya'da Çilek Satıcısına Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Çilek Satıcısına Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Çilek Satıcısına Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen çilek satıcısına müşterilerine satış yaptığı sırada tabancayla saldırı düzenlendi. Şüpheli şahıs kaçarken, çilek satıcısı olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

04.05.2024 16:11
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Antalya'da bir kişi, daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen çilek satıcısını müşterilerine satış yaptığı sırada tabancayla kurşun yağdırdı. Şüpheli şahıs kaçarken, çilek satıcısı olay yerinde hayatını kaybetti. 12 adet boş kovanın bulunduğu yerde ölen şahıstan geriye sattığı çilek kasaları ve kamyoneti kaldı.

Olay, Aksu ilçesi Kundu Mahallesi 33001 sokak üzerinde 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toptan çilek satışıyla uğraşan 4 çocuk babası Ahmet Özdakak (46), sabah saatlerinde 07 DBH 74 plakalı kamyonetiyle müşterilerine çilek getirdi. Bu sırada aralarında yıllar öncesine dayanan husumet olduğu öğrenilen T. E. (27), olay yerinde tabancasıyla 12 el ateş edip yaya olarak kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Özdakak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm haberini duyan Özdakak'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri fenalaşan kişilere müdahalede bulundu.

Özdakak'tan geriye ise sattığı çilekler ile kamyoneti kaldı.

Ahmet Özdakak'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, 2016 yılında Şanlıurfa Viranşehir'de kardeşi S. E.'nin öldürülmesi olayıyla ilgili aralarında husumet olduğu öğrenilen T. E'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışması başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Çilek Satıcısına Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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