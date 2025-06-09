Antalya\'da Cip Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'da seyir halindeyken motoru alev alan cip kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu Kumluboğaz mevkiinde meydana geldi. Cem K. idaresindeki 34 GKU 722 plakalı Chevrolet marka cipin motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, aracı yol kenarında durdurduktan sonra cipten indi. Motorun alev aldığını gören çevredekiler, yangın tüpleri ile araca müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye birimi, Akseki Bölge Trafik ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtaki yangın söndürüldü.

Yangında aracın ön kısmı, motor ve aracın iç kısmı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve Akseki Bölge Trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alarak karşılıklı olarak yolu gidiş ve geliş yönünü trafiğe kapattı. Yol yaklaşık olarak 45 dakika trafiğe kapatılırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın söndürülmesi ve olay yerinden kaldırılmasının ardından ise Akseki-Seydişehir karayolu tekrar karşılıklı olarak trafiğe açıldı. - ANTALYA