Antalya'da Çöplüğe Dönen Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Çöplüğe Dönen Alanda Yangın Çıktı

Antalya\'da Çöplüğe Dönen Alanda Yangın Çıktı

Gazipaşa Koru Mahallesi Fidanlık Bölgesi'nde bir çöplük alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın sırasında oluşan yoğun duman, yakındaki bir işletmeyi olumsuz etkiledi.

09.02.2025 09:58  Güncelleme: 10:04
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde her türlü atığın dökülerek çöplük haline geldiği Koru Sahili Fidanlık Bölgesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını zorlukla kontrol altına alırken, sahilde bulunan bir işletmede yangında oluşan yoğun duman nedeniyle müşteriler işletmeyi terk etmek zorunda kaldı.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Gazipaşa Koru Mahallesi Fidanlık Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her türlü atığın dökülerek çöplük haline geldiği alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Bitki, çöp, moloz ve her türlü atığın bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale eden ekipler, yangını söndürmek için bir hayli zorlandı.

Yoğun duman işletmeyi etkiledi

Belediyeden takviye isteyen itfaiye ekipleri, yangını saatler süren çalışma sonunda kontrol altına aldı. Yangın sırasında oluşan yoğun duman, sahilde bulunan bir işletmeyi olumsuz şekilde etkiledi. İşletmede bulunan müşteriler, yoğun duman ve koku nedeniyle işletmeyi terk etmek zorunda kaldı. Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatılırken, bölge sakinleri, çöplüğe dönen alanda sürekli yangın çıktığını belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Söz konusu alanın sorumsuzca kirletildiğini ifade eden vatandaşlar, çıkan yangınlarla itfaiye ekiplerinin meşgul edildiğini de dile getirdiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Çöplüğe Dönen Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika

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