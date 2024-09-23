Antalya'da 'Daltonlar' Çetesi Operasyonu - Son Dakika
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Antalya'da 'Daltonlar' Çetesi Operasyonu

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'Kuyu-27' operasyonunda 25 şüpheli adliyeye sevk edildi, toplam şüpheli sayısı 34 oldu.

23.09.2024 17:17
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Antalya'da 'Kuyu-27' operasyonunun 25 şüphelisi adliyede

Antalya merkezli 6 ilde 'Daltonlar' çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi

Daha önce yakalanıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheli ile birlikte bu sayı 34'e ulaşmış oldu

ANTALYA - Antalya merkezli 6 ilde 'Daltonlar' çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır'da elebaşılığını yurt dışında tutuklu olan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-27" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan 25 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Daha önce yakalanıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliyle birlikte şüpheli sayısı 34'e ulaşmış oldu.

Antalya\'da \'Daltonlar\' Çetesi Operasyonu
Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Antalya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 'Daltonlar' Çetesi Operasyonu - Son Dakika

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