Antalya'da Depoda İple Asılı Bulunan 2 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Depoda İple Asılı Bulunan 2 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Depoda İple Asılı Bulunan 2 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 45 yaşındaki İ.T. adlı 2 çocuk babası, depo içerisinde iple asılı halde bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan aramada, cansız bedeni depoda bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

04.05.2025 22:57  Güncelleme: 23:07
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 çocuk babası, depo içerisinde iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çobanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait motosikletle olay yerine gelen İ.T. (45), iddiaya göre depo içerisinde iple kendini astı. Kendisinden haber alamayan yakınları, İ.T.'yi aramak için çalışma yaptı. Deponun yanında duran motosikleti fark edenler, depoya girdiklerinde İ.T.'yi iple asılı halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İ.T.'nin cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Gazipaşa Birimi ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İ.T.'nin cansız bedeni, burada yapılan ön incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İ.T.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu kaydedildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Depoda İple Asılı Bulunan 2 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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