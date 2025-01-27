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Antalya'da Drift Ceza Rekoru

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4 sürücüye toplam 206 bin 412 TL ceza ve 60 gün trafikten men uygulandı.

27.01.2025 20:00
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Antalya'da drift yapan 4 Sürücüye 206 bin 412 lira cezai işlem uygulandı

ANTALYA - Antalya İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliği için düzenlediği denetimlerde Elmalı, Alanya ve Finike'de drift yapan 4 sürücüyü tespit etti. Sürücülere toplam 206 bin 412 TL ceza kesilirken, araçlar 60 gün trafikten men edildi ve sürücü belgeleri aynı süreyle geri alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, Jandarma Trafik Timleri tarafından Antalya'nın Elmalı, Alanya ve Finike ilçelerinde düzenlenen özel denetimlerde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 4 sürücü tespit edilerek yakalandı.

Denetimlerde, sürücülere toplam 206 bin 412 TL trafik idari cezası uygulanırken, 4 araç 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

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