Antalya'da Düşme Olayı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Antalya'da apartmanın üçüncü katından zemin katın çatısına düşen kişi hayatını kaybetti

Olayla ilgili 1 kişi gözlem altına alındı

ANTALYA - Antalya'da bir kişi 3 katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden zemin katın çatısına düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili şahsın ikametine geldiği kadın arkadaşı gözlem altına alındı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1071 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis işi yapan Mehmet Yavuz kadın arkadaşının evine geldi. Yaklaşık bir saat burada kalan Yavuz, arkadaşı olduğu öğrenilen bir erkek ve kadın arkadaşı ile birlikte evden ayrıldı. Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir eğlence merkezine giden 3 kişi saat 04.00'a kadar burada eğlendikten sonra yeniden Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki eve döndüler.

Cesedi tente üzerinde bulundu

Saat 05.00 sıralarında ise aynı binanın ikinci katında oturmakta olan bir vatandaşın tente üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler binanın arka kısmında bulunan zemin katın çatısında hareketsiz şekilde yatmakta şahsın 41 yaşındaki Mehmet Yavuz olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yavuz'un hayatını kaybettiği belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Mehmet Yavuz'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, olayın meydana geldiği dairede ikamet etmekte olan Mehmet Yavuz'un kadın arkadaşı gözlem altına alınarak Manavgat Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yavuz'un servis işi yaptığı, eşinden ayrıldığı ve 1 kız çocuk babası olduğu bildirildi.