Antalya'da düzenlenen operasyonda 39 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da düzenlenen operasyonda 39 aranan şahıs yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, 1'i kırmızı bültenle aranan olmak üzere toplam 39 aranan şahıs yakalandı. Şüphelilerin adli ve idari işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

19.07.2024 15:27
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Antalya'da düzenlenen operasyonda, 1'i kırmızı bültenle aranan toplam 39 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya il Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 1'i İnterpol tarafından uluslararası seviyede aranan olmak üzere toplam 39 aranan şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların haklarında düzenlenen adli ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından, Adli makamlara sevkleri sağlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da düzenlenen operasyonda 39 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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