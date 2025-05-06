Antalya'da Eczacının Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Eczacının Cansız Bedeni Bulundu

Antalya\'da Eczacının Cansız Bedeni Bulundu

Konyaaltı Sahili'nde Alper Yılmaz'ın cansız bedeni, arkadaşları tarafından bulunarak ihbar edildi.

06.05.2025 14:56
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Antalya Konyaaltı Sahili'nde hastanede eczacılık yapan 47 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu.

Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili'nde meydana gelen olayda, isminin Alper Yılmaz (47) olduğu öğrenilen bir kişi gece saatlerinde arkadaşları ile birlikte sahile geldi alkol almaya başladı. Bir süre sahilde vakit geçiren grup sabaha karşı kalkacakları sırada yanlarında bulunan Alper Yılmaz'ın uyuduğunu düşünerek uyandırmak istedi. Yılmaz'ın arkadaşlarının uyandırma çabalarına tepki vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ve ekiplerin incelemesinin ardından eczacılıkla uğraştığı öğrenilen Alper Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Eczacının Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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