Antalya'da Eş Zamanlı Silah Operasyonu

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Antalya'da 4 farklı adrese eş zamanlı silah operasyonu: 4 gözaltı

ANTALYA - Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 tüfek ve 1 tabanca ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Muratpaşa ilçesinde 4 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda; 4 adet tüfek, 1 adet tabanca, 35 adet tüfek fişeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 4 şüpheli şahıs yakalandı.