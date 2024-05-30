Antalya'da eşinin çocuklarını göstermeyen şahıs intihara kalkıştı - Son Dakika
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Antalya'da eşinin çocuklarını göstermeyen şahıs intihara kalkıştı

Antalya\'da eşinin çocuklarını göstermeyen şahıs intihara kalkıştı

Antalya'da bir şahıs, eşinin çocuklarını göstermediğini iddia ederek inşaat halindeki binanın iskelesine çıkarak intihara kalkıştı. Polis ekipleri tarafından indirilen şahsın yüzünü kapatması için şapka verildi.

30.05.2024 10:12
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Antalya'da eşinin çocuklarını göstermediğini iddia eden bir şahıs, inşaat halindeki binanın iskelesine çıkarak intihara kalkıştı. Polis ekipleri tarafından indirilen şahsın yüzünü kapatması için şapka verildi.

Olay, saat 23.15 sıralarında Güllük Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Cadde üzerinde bir işletmede tavuk pilav yiyen ve bir süre işletme sahibiyle sohbet eden şahıs, eşinin Kadın Sığınma Evi'nde kaldığını ve çocuklarını göstermediğini, bu nedenle intihar edeceğini belirterek yan taraftaki inşaat halindeki binanın saç korumalarının altından girerek üst katlara çıktı. Sohbet ettiği işletme sahibinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, inşaat içerisine girerek katlarda şahsı aradı.

Yüzünü kapatması için şapka verdiler

7 katlı inşaatın 5'inci katında binanın dış iskelesinde şahsı bulan polis ekipleri, uzun süre şahsı ikna etmek için uğraştı. İsminin Süleyman olduğu öğrenilen şahsın, polislere eşinin çocukları ile birlikte Kadın Sığın Evi'nde olduğunu ve çocukları göstermediğini, kendisine yardımcı olunması halinde ineceğini belirttiği öğrenildi. Polislerin kendisine yardım sözü vermesi üzerine iskeleden inen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsın binadan inişi sırasında yüzünün gözükmemesi için inşaatın bekçisi tarafından şapka verildiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da eşinin çocuklarını göstermeyen şahıs intihara kalkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da eşinin çocuklarını göstermeyen şahıs intihara kalkıştı - Son Dakika
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