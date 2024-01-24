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Antalya'da falezlerdeki manzara keyfi hastanede bitti - Son Dakika
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Antalya'da falezlerdeki manzara keyfi hastanede bitti

Antalya'da düştüğü falezlerde mahsur kalan genç, yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı. 26 yaşındaki Mehmet Şeker, falezlerden deniz manzarası seyrederken dengesini kaybederek 30 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Şeker'i kurtarmak için ipli sistem kurdu. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Şeker, halat yardımıyla çıkarıldı ve hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.01.2024 - 08:57,
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Antalya'da falezlerdeki manzara keyfi hastanede bitti

Falezlerde mahsur kalan genç, yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da düştüğü 30 metre yüksekliğindeki falezlerin orta bölümündeki kayalık alanda mahsur kalan şahıs kurtarıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Karaoğlan Parkı falezlerde meydana geldi. Falezlerden deniz manzarası seyreden 26 yaşındaki Mehmet Şeker, bir anda dengesini kaybederek 30 metre yükseklikteki falezlerden düştü. Ağaçlara takılarak falezlerin yarısında kalan Şeker'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye, polis, deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Şeker'in ilk olarak düştüğü yeri belirledi. Karadan şahsın yanına ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye kurtarma ekipleri şahsı, yukarı çekebilmek için ipli sistem kurdu. Kaşık sedyeye alınan Şeker, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda şahıs bulunduğu yerden halat yardımıyla çıkarıldı. Bazı vatandaşların falezler üzerinde ekiplerin kurtarma çalışmalarını merakla izlediği, cep telefonlarıyla görüntü aldığı görüldü.

Çıkarıldığı yerden yaklaşık 100 metre ilerideki ambulansa taşınan Şeker, hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın düştüğü yer, falezler ve kurtarma çalışması drone ile de görüntülendi.

Şahsı en son gören Hasan Çalışkan, "Burada tek başına oturuyordu, kafasını sallıyordu. Konuşmadı. Sigara verdim almadı. Ondan sonra gitmemi istedi. Bir süre sonra düşmüş" dedi.

Antalya\'da falezlerdeki manzara keyfi hastanede bitti
Kaynak: İHA
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