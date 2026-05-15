Antalya'da 40 metrelik falezlerden düşen şahıs hayatını kaybetti
Antalya'da 40 metrelik falezlerden düşen şahıs hayatını kaybetti

15.05.2026 18:42  Güncelleme: 18:57
Antalya Düden Şelalesi'nde 40 metrelik falezlerden denize düşen 41 yaşındaki Mehmet Şan hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve deniz polisi sevk edildi. Cansız beden ekipler tarafından çıkarıldı.

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada yaklaşık 40 metrelik falezlerden düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Düden Park içerisinde bulunan Düdten Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şelalenin denize döküldüğü noktada çitleri aşan bir şahsın denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve deniz polisi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler su yüzeyinde bir şahsın hareketsiz yattığını gördü. Havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle su yüzeyinde hareketsiz yatan şahsın cansız bedeni kayalıkların arasına sürüklendi.

Cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı

Bunun üzerine şahsın cansız bedeninin, olay yerinde hazır bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip tarafından alınmasına karar verildi. Şahsın yanına inmek için hazırlıklarını yapan itfaiye ekipleri patika yolu kullanarak falezlerden aşağıya indi. İsminin Mehmet Şan (41) olduğu öğrenilen şahsı çıkarmak için ekipler çalışma başlattı. Şan'ın cansız bedeni iple erişim teknikleri kullanılarak ekipler tarafından 40 metrelik falezlerden yukarı çıkartıldı. Çevrede bulunan yerli ve yabancı turistler ekiplerin çalışmasını meraklı gözlerle izleri. Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Şan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

