Antalya'da Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti
08.06.2025 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da motosikletli 2 gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri paylaşıldı, uyarılar yapıldı.

Antalya'da 2 gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kaza anını paylaşıp sürücüleri uyardı

ANTALYA - Antalya'da öğlen saatlerinde meydana gelen ve motosikletli 2 gencin hayatını kaybettiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaza anına ait görüntüleri paylaşarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Kemer yola üzerinde bulunan ikinci tünel girişinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir araç sürücüsünün sola dönüş yasak olmasına rağmen dönmeye çalışması üzerine meydana gelen kazada 32 AEY 140 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa K. (20 araca çarparak savruldu. Yola savrulan motosiklete bu kez de arkadan gelen başka bir motosikletli çarptı. Kazada 32 AEY 140 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa K. ve aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Aden Nisa B. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer motosiklette bulunan M.Ö.D. ve E.E. ile otomobilde bulunan S.A. ve S.A. kazayı yaralı olarak atlattı.

Bakan görüntüleri paylaşarak uyardı

Kazanın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hebasından paylaşarak sürücüleri uyardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda " Kurban Bayramı'nın 3. günü (bugün) 2 ocağa daha maalesef ateş düştü. Otomobil, Antalya istikametinden Kemer'e seyir halindeyken girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi. Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. ve yolcu konumundaki A... olay yerinde maalesef hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada otomobil ve diğer motosiklette bunulan 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi... Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, İçişleri Bakanı, Motosiklet, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu kavgası feci bitti, doktorun iteklediği kadın ağır yaralandı Komşu kavgası feci bitti, doktorun iteklediği kadın ağır yaralandı
Rusya ülkenin en büyük ikinci kentini vurdu: 3 ölü, 21 yaralı Rusya ülkenin en büyük ikinci kentini vurdu: 3 ölü, 21 yaralı
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump’a rakip oluyor Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
CiloFest 2025 için geri sayım başladı CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Bu böceği öldürmenin cezası 560 bin TL Bu böceği öldürmenin cezası 560 bin TL
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı

20:04
Gazze’ye yardım götüren gemiye İsrail’den ambargo İnterneti kararttılar
Gazze'ye yardım götüren gemiye İsrail'den ambargo! İnterneti kararttılar
15:49
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
14:58
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
15:16
Güney Koreli fenomeni taciz eden yaşlı adam tutuklandı
Güney Koreli fenomeni taciz eden yaşlı adam tutuklandı
14:46
Resmi teklifin eli kulağında Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor
14:29
14 yaşındaki Burak 2 gündür kayıp Ailesi zorla saçlarını kesmiş
14 yaşındaki Burak 2 gündür kayıp! Ailesi zorla saçlarını kesmiş
13:54
Jose Mourinho’dan Inter iddialarına yanıt
Jose Mourinho'dan Inter iddialarına yanıt
13:48
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:27
Anne ve 3 evladına mezar olan apartman yangınında gözaltı sayısı 5’e yükseldi
Anne ve 3 evladına mezar olan apartman yangınında gözaltı sayısı 5'e yükseldi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 20:56:36. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.