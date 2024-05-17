Antalya\'da FETÖ/PDY Operasyonunda 6\'sı Kamu Görevlisi 22 Şahıs Yakalandı

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 14 Mayıs Salı günü eş zamanlı operasyon düzelendi. Operasyonda 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı. - ANTALYA
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