Antalya'da FETÖ/PDY Operasyonunda 6'sı Kamu Görevlisi 22 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da FETÖ/PDY Operasyonunda 6'sı Kamu Görevlisi 22 Şahıs Yakalandı

Antalya\'da FETÖ/PDY Operasyonunda 6\'sı Kamu Görevlisi 22 Şahıs Yakalandı

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6'sı kamu görevlisi olmak üzere toplam 22 şahıs yakalandı.

17.05.2024 15:58
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Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 14 Mayıs Salı günü eş zamanlı operasyon düzelendi. Operasyonda 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da FETÖ/PDY Operasyonunda 6'sı Kamu Görevlisi 22 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da FETÖ/PDY Operasyonunda 6'sı Kamu Görevlisi 22 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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