Antalya'da FETÖ/PDY Üyesi İhraç Eski Polis Memuru Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da FETÖ/PDY Üyesi İhraç Eski Polis Memuru Yakalandı

Antalya\'da FETÖ/PDY Üyesi İhraç Eski Polis Memuru Yakalandı

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından aranan FETÖ/PDY üyesi olan ihraç edilmiş bir polis memuru yakalandı. O.A. isimli şahıs, 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıl, 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan 3 yıl 4 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu. Yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

30.04.2024 12:10
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Antalya'da FETÖ/PDY üyeliğinden hapis cezası ile aranan ihraç eski polis memuru yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıl, 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden ihraç eski polis memuru O.A. yakalanarak gözaltına alındı. O.A. yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da FETÖ/PDY Üyesi İhraç Eski Polis Memuru Yakalandı - Son Dakika

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