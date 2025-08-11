Antalya\'da Gecekonduda Korkunç Yangın: Ev Küller İçinde

Antalya'da müstakil gecekondu çıkan yangında küle döndü. Torunun doğum günü kutlaması sırasında evinin yandığı haberini alan ev sahibi kadın ekiplerin söndürme çalışmasını çaresiz gözlerle izledi.

Yangın, dün akşam 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Santral Mahallesi 5270 sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan Kezban Cerit'e ait müstakil evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112 Acil çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Ormanlık alanın hemen yanında bulunan gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edilirken, yangının ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı Orman Bölge Müdürlüğü'ne de bilgi verildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler yangına müdahale ederken, yaklaşık yarım saatlik çalışma ile yangın söndürüldü.

Torununun doğum günü kutlamasında yangını haber aldı

Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale gelirken, olay anında ikamette kimsenin olmadığı öğrenildi. Torununun doğum günü kutlaması sırasında komşusundan gelen telefonla evinin yandığını haber alan ev sahibi Kezban Cerit, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarını çaresiz gözlerle izledi. Bir süredir eşi ile birlikte yaylada kaldıklarını torunun doğum günü için kendisinin eve geldiğini belirten Kezban Cerit, "Bir aydan fazladır yaylada kalıyoruz. Eşim hala yaylada, torunuma doğum günü yapıyorduk. Oradan gelirken komşum aradı, 'Kezban yenge eviniz yanıyor' dedi. Öyle deyince koşarak geldik. Geldiğimizde ev yanıyordu. Odalar kül olmuş, daha giremedim içeriye. İki oda tamamen yanmış, kalmamış bir şey. Allah'tan eve kimse yok. Mutfak, bulaşık, çamaşır makinesi ne oldu bilmiyorum" dedi. - ANTALYA