Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Antalya'da bir gecekonduda çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimse bulunmazken, olayı haber alarak gelen kız çocuğu daha önce ailesinin oturduğu evin yanışını gözyaşları içinde izledi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak'ta bulunan müstakil bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde tutuklu bulunan Hasan ismindeki bir şahsın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığını gören komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ararken, yangına kendi imkanları ile müdahale etti. İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Verilen adrese kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlerle kaplanan müstakil ikametteki yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Gözyaşları içinde izledi

İtfaiye ekipleri yangının birbirine bitişik nizamda bulunan diğer müstakil evlere sıçramaması için büyük çaba harcarken yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Olay anında babaannesiyle birlikte kaldığı öğrenilen ev sahibinin kızı, yangını haber alarak adrese geldi. Evlerinin yanışını ve ekiplerin söndürme çalışmasını gözyaşları içinde izleyen küçük kızı komşuları sakinleştirdi. - ANTALYA