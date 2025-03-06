Antalya'da Gecekonduda Yangın Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Antalya'da Gecekonduda Yangın Paniğe Neden Oldu

Antalya\'da Gecekonduda Yangın Paniğe Neden Oldu

Antalya'da bir gecekonduda çıkan yangın, evde bebek olduğu iddiasıyla itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi.

06.03.2025 16:20
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Antalya'da bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde 2 aylık bir bebeğin olduğu iddiası ise itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi 4947. Sokak üzerindeki bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Mahalle sakinleri, ekiplere gündüz işe giden ailenin küçük çocuklarını evde yalnız bıraktığı bilgisini verdi. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri, dumanların sardığı gecekondudaki yangını yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürdü. İçeride küçük çocuğun olabileceği ihtimaline karşı evde arama yapan itfaiye ekipleri, evde kimseye rastlamadı. Çocukların birkaç gün önce aile tarafından devlet korumasına verildiği öğrenildi.

Yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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