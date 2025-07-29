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Antalya'da genç öğrenci hayatını kaybetti

Antalya\'da genç öğrenci hayatını kaybetti
29.07.2025 18:33
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23 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Öztürk, Antalya'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da iş çıkışı kaldırımda yürürken kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Öztürk, memleketi Burdur'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün gece 01.20 sıralarında Konyaaltı içesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaz tatilinde çalıştığı lunaparkta mesaisini bitiren 23 yaşındaki Alanya Üniversitesi öğrencisi Arda Öztürk (23), kendisini almak üzere yol kenarında bekleyen üvey babası Mehmet Ç.'nin kullandığı 07 YSG 07 plakalı araca doğru yöneldi. O esnada caddede seyreden Burak K.'nın kullandığı 07 BOP 245 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce refüj bordürüne ardından kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra yol kenarında beklemekte olan Mehmet Ç.'nin kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç o sırada kaldırımda yürümekte olan ve araca yakın mesafedeki Arda Öztürk'e çarptı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 07 BOP 245 plakalı aracın sürücüsü Burak K. ile yanında yolcu olarak bulunan Utku E. ile 07 YSG 07 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Ç. yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Kaldırımda yürüdüğü sırada aracın çarptığı ve sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arda Öztürk ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 23 yaşındaki gencin cenazesi işlemlerinin ardından annesi ve kazayı yaralı olarak atlatan üvey babası tarafından teslim alındı.

Annenin 'Oğlum' feryadı yürek dağladı

Öztürk'ün cenazesinin teslim alınması sırasında annesinin feryatları ise yürek dağladı. Acılı anne "Evladım, annem, duyuyor musun" diyerek gözyaşı dökerken, kısa süreli baygınlık geçirdi. Bu arada Arda Öztürk'ün kazanın yaşandığı gün normalde izinli olduğu ancak birkaç gün önce kız arkadaşının doğum gününü kutlamak amacıyla izin gününü değiştirdiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya sebep olan 07 BOP 245 plakalı otomobil sürücüsünün hastanedeki tedavisinin ardından ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan Öztürk'ün ailesi genç yaşta hayatını kaybeden oğullarının organlarını bağışlama kararı aldıkları, ancak beyin ölümü gerçekleşmesi nedeniyle yalnızca kornealarının bağışlanabildiği öğrenildi.

Yaklaşık 15 gün önce de aynı noktada meydana gelen trafik kazasında yine kaldırımda yürümekte olan Yunus Tekerci ve 8 yaşındaki oğlu Adem Efe Tekerci kontrolden çıkan aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Arda Öztürk'ün cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Burdur'a götürüldü. Burdur merkezde düzenlenen cenaze töreninde Öztürk, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında anneannesinin mezarının üzerine toprağa verildi. Törene katılan anne ayakta durmakta güçlük çekerken, genç yaşta hayatını kaybeden Arda'nın ardından sevenleri dualar etti. - BURDUR

Kaynak: İHA

Arda Öztürk, Otomobil, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, trafik, burdur, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da genç öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika

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