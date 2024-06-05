Antalya'da Günübirlik Kiralanan Yerlere Denetim Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Günübirlik Kiralanan Yerlere Denetim Yapıldı

Antalya'da 56 ekip ve 127 personelle kent genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik denetim yapıldı. 627 işletmenin denetlendiği çalışmada, konaklama kaydı yapmayan 8 işletmeye, çalışan kaydı yapmayan 2 konaklama tesisi ve kayıt dışı kiralama yaptıran 4 şahsa cezai işlem uygulandı.

05.06.2024 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik denetim yapıldı.

Antalya'da 56 ekip ve 127 personelle kent genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik denetim yapıldı. 627 işletmenin denetlendiği çalışmada günübirlik konaklama yeri kontrol edilerek, anlık veri göndermediği tespit edilen 8 işletmeye "konaklama kaydı yapmamaktan", 2 konaklama tesisine "çalışan kaydı yapmamaktan", kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırdığı tespit edilen 4 şahsa ise "kayıt dışı kiralama yaptırmaktan" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Günübirlik Kiralanan Yerlere Denetim Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:54 Çorum’da okul basan yabancı uyruklu veli okul müdürünü zincirle darbetti Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli okul müdürünü zincirle darbetti
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
18:41 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı
18:25 Özgür Özel, Emine Şenyaşar’ın taleplerini Cumhurbaşkanı’na iletecek Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ın taleplerini Cumhurbaşkanı'na iletecek
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
22:37 Aziz Yıldırım’ı silip atmış Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil Aziz Yıldırım'ı silip atmış! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil
22:13 Mbappe sonrası planlar değişti Real Madrid’den Arda Güler kararı Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
21:58 Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem
21:16 Fenerbahçe’de Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti
20:39 Süper Lig’de fark yaratır Premier Lig’in golcüsü Galatasaray’a geliyor Süper Lig'de fark yaratır! Premier Lig'in golcüsü Galatasaray'a geliyor
20:25 Canlı yayındaki Dilan Polat iddiası savcılığı harekete geçirdi Canlı yayındaki Dilan Polat iddiası savcılığı harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 23:02:52. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Günübirlik Kiralanan Yerlere Denetim Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement