Antalya'da Günübirlik Kiralanan Yerlere Denetim Yapıldı

Antalya'da faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik denetim yapıldı.
Antalya'da 56 ekip ve 127 personelle kent genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik denetim yapıldı. 627 işletmenin denetlendiği çalışmada günübirlik konaklama yeri kontrol edilerek, anlık veri göndermediği tespit edilen 8 işletmeye "konaklama kaydı yapmamaktan", 2 konaklama tesisine "çalışan kaydı yapmamaktan", kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırdığı tespit edilen 4 şahsa ise "kayıt dışı kiralama yaptırmaktan" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA
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