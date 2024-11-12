Antalya'da Güvenlik Denetimleri: 2.410 Gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da Güvenlik Denetimleri: 2.410 Gözaltı

Antalya'da yapılan denetimlerde 204 bin kişi sorgulandı, 180 şahıs tutuklandı.

12.11.2024 17:32
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Antalya'da son bir haftada kent genelinde yapılan uygulamalarda 204 bin 531 kişi sorgulanırken, yakalanan 2 bin 410 şahıstan 180'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde kent genelinde yapılan denetimlerde 204 bin 531 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda bin 45'i aranan şahıs olmak üzere toplam 2 bin 410 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 180 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde ayrıca 35 bin 148 otomobil/motosiklet incelenirken hacizli ve yakalaması bulunan 15 otomobil ve motosiklet ele geçirildi. Ekipler tarafından ayrıca 64 ruhsatsız tabanca, 74 tüfek, 24 kurusıkı tabanca, 3 bin 350 adet fişek, 93 adet tüfek kartuşu, 3 kesici alet, bir miktar narkotik madde, 14 sahte Amerikan doları ile çalıntı 7 otomobil, 2 motosiklet ele geçirildi. 136 geçici konaklama yeri ve 66 kiralık araç firmasına yapılan denetimlerde ise 3 işletmeye cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Güvenlik Denetimleri: 2.410 Gözaltı - Son Dakika

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