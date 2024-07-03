Antalya'da Hanutçulara 100 Bin TL Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Hanutçulara 100 Bin TL Cezası

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından turizm bölgelerinde hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız eden şahıslara yönelik denetimlerde 103 tutanak tutularak toplam 100 bin 631 TL para cezası uygulandı. Hanutçuluk ile mücadele çalışmaları yaz aylarında artan turist akınıyla birlikte hız kazandı.

03.07.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından turizm bölgelerinde hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız eden şahıslara yönelik denetimlerde 103 tutanak tutularak toplam 100 bin 631 TL para cezası uygulandı.

Yaz ayları ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Antalya'da hanutçuluk ile mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk alanlarında bulunan turizm bölgelerinde denetim aralıksız sürüyor. Turistleri rahatsız eden ve hanutçuluk yapan şahıslara yönelik denetimlerde 103 idari para cezası tutanağı düzenlenerek toplam 100 bin 631 TL para cezası kesildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, turist, Güvenlik, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Hanutçulara 100 Bin TL Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
11:00 Enflasyon rakamları tabelayı da değiştirecek Benzin ve motorine 2 TL üzerinde zam geliyor Enflasyon rakamları tabelayı da değiştirecek! Benzin ve motorine 2 TL üzerinde zam geliyor
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
11:09 Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye eriyle mutluluğa imza attı Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye eriyle mutluluğa imza attı
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:57 Almanya’da kaşar peyniri çalan polis memuru meslekten atıldı Almanya'da kaşar peyniri çalan polis memuru meslekten atıldı
10:55 Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:48 Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığını böyle savundu Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığını böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 13:36:12. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Hanutçulara 100 Bin TL Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement