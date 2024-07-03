Antalya'da Hanutçulara 100 Bin TL Cezası

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından turizm bölgelerinde hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız eden şahıslara yönelik denetimlerde 103 tutanak tutularak toplam 100 bin 631 TL para cezası uygulandı.

Yaz ayları ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Antalya'da hanutçuluk ile mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk alanlarında bulunan turizm bölgelerinde denetim aralıksız sürüyor. Turistleri rahatsız eden ve hanutçuluk yapan şahıslara yönelik denetimlerde 103 idari para cezası tutanağı düzenlenerek toplam 100 bin 631 TL para cezası kesildi. - ANTALYA