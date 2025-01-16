Antalya'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Antalya\'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Gece işyerine giren hırsız, çalışanla karşılaştıktan sonra telefonları bırakarak kaçtı.

16.01.2025 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da gece saatlerinde işyerine giren kimliği belirsiz şahsın masada bulunan 2 adet cep telefonunu ile kasa ve TİP kutusunda bulunan bir miktar parayı aldı. Tam çıkmak üzereyken işyerinde sesi fark eden işyeri çalışanı ile karşı karşıya geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü gece saat 04.00 sıralarında sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi gece saatlerinde balık restoranının kapısını açarak içeriye girdi. Bir süre içerde etrafa bakınan şahıs, masada duran 2 adet cep telefonu ve kasa ile TİP kutusunda bulunan bir miktar parayı da aldı. Sesi fark eden ve işyerinde kalan bir çalışan ise aşağı inince şahıs ile karşı karşıya geldi. Çalışana tuvaleti soran şahıs daha sonra işyerinden ayrıldı.

İşyeri çalışanı ile göz göze geldi

O anlar işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde şahsın işyeri içerisinde dolaşması, etrafı gözetleyip kasa ile TİP kutusunu karıştırdığı anlar ve daha sonrasında sesleri fark ederek aşağı inen işyeri çalışanıyla göz göze geldiği anlar yer aldı. Görüntülerinde devamına da şahsın işyerinden ayrılması ve çalışanın peşinden gitmesi yansıdı.

Telefonları geri verdi, işyeri sahibi şikayetçi olmadı

Tekrar işyerine dönen çalışan, telefon ve para alındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Kimliği belirsiz şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Polis merkezine giden işyeri yetkilileri şahsın masadan aldığı 2 adet cep telefonu ve paranın bir kısmını teslim alırken, şahıstan şikayetçi olmadılar.

"Tuvalet olup olmadığını sormuş"

Yaşananları anlatan işyeri çalışanlarından Celal Uzun, "Pazar günü gece saat 04.00 sıralarında kapı kilitliydi. Bağlantı yerlerini sökerek içeri girip kasayı kurcalamış, para ve 2 tane telefon almış. Telefonu eline aldığında telefon müzik sistemine bağlı olduğundan müzik çalmaya başlamış. Yukarda kalan bir arkadaş vardı, müzik sesine hemen aşağıya inmiş. Şahısla karşılaşmışlar, tuvalet olup olmadığını sormak için girdiğini söylemiş. Zaten fazla bir şey alamamış, yukarda kalan arkadaş gelince. Bu kişi kapıdan çıkmış hemen, çalışan arkadaş durumu fark edince polise ve patrona bildiriyor. Bir gün sonrada bu arkadaş kamera görüntüsünden yakalanmış. Telefonu ve aldığı paranın bir kısmını geri verdi. Patronda şikayetçi olmamış şahıstan" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:40 Yabancı VAR kararı sonrası MHK’da iki istifa Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:21:10. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.