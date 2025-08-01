Antalya\'da Hırsızlıkla Mücadele Denetimi

Antalya'da hırsızlıktan elde edilen suç eşyalarının satışını önlemeye yönelik yapılan uygulamada 61 iş yeri denetlendi, 8'i faaliyetten men edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mala karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında, çalıntı malzemelerin ikinci el eşya ve hurda alım-satımı yapan işletmelere satılmasının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. 48 ekip ve 103 personelin yanı sıra ilgili kurum görevlilerinin de katıldığı eş zamanlı denetimlerde, il genelinde toplam 61 iş yeri kontrol edildi. Denetimler sonucunda 514 şahıs ve 30 araç sorgulandı, 8 iş yeri faaliyetten men edilerek mühürlendi, ilgili kurumlarca idari para cezaları uygulandı. - ANTALYA