Antalya'da İkinci El Otomobil Bayisinin Depo Bölümünde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da İkinci El Otomobil Bayisinin Depo Bölümünde Yangın Çıktı

Antalya\'da İkinci El Otomobil Bayisinin Depo Bölümünde Yangın Çıktı

Antalya'da bir ikinci el otomobil bayisinin depo bölümünde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın sırasında dumandan hafif etkilenen 3 kişiye müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

16.02.2024 13:43  Güncelleme: 13:58
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Antalya'da ikinci el otomobil bayisinin depo bölümünün çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Dumandan hafif etkilenen 3 kişiye müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Yangın, saat 12.00 sırasında Kepez Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde ikinci el otomobil satışı yapılan bir firmanın deposunda çıktı. Çatıda izolasyon çalışması yapıldığı sırada bir anda alt kısımdan alevler yükselmeye başladı. Çalışanlar yangın tüpleriyle müdahaleye başlarken, diğer taraftan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride kimyasal maddelerin olması nedeniyle yangın yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3 farklı istasyonundan ekipler yönlendirildi. İtfaiye yangına, depo içinden ve merdiven açarak çatıdan müdahalede bulundu. Dumanlar hafif etkilenen 3 kişi ambulansta tedbir amaçlı kontrol edildi. İçerideki yangının kontrol edilmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Büyük fanlarla içerideki siyah duman tahliye edildi. Çalışanlar çalışmaları endişeli gözlerle izlerken, yangın maddi hasarla atlatıldı. Yangının ön bölümdeki otomobil, depo arkasındaki yedek parçalara ulaşmadan kontrol edilmesi büyük bir olayı önledi. Bir saatlik çalışma sonrası yangın tamamen söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da İkinci El Otomobil Bayisinin Depo Bölümünde Yangın Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da İkinci El Otomobil Bayisinin Depo Bölümünde Yangın Çıktı - Son Dakika
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