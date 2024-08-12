Antalya'da İngiliz turist otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

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Antalya'nın Alana ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İngiltere uyruklu Kevin S. yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.30 İncekum Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halinde olan Erol D. (63) idaresindeki 07 BBU 885 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde yolun karşısına geçmek isteyen İngiltere uyruklu Kevin Stuart'a (42) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kevin Stuart ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller de Kevin Stuart'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kevin Stuart'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'nu gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA