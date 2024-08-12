Antalya'da İngiliz turist otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da İngiliz turist otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Antalya'nın Alana ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İngiltere uyruklu Kevin S. yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.08.2024 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alana ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İngiltere uyruklu Kevin S. yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.30 İncekum Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halinde olan Erol D. (63) idaresindeki 07 BBU 885 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde yolun karşısına geçmek isteyen İngiltere uyruklu Kevin Stuart'a (42) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kevin Stuart ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller de Kevin Stuart'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kevin Stuart'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'nu gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, turist, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da İngiliz turist otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
10:17 ’Su kesme’ kavgasında bıçaklar konuştu: 1 ölü, 5 ağır yaralı 'Su kesme' kavgasında bıçaklar konuştu: 1 ölü, 5 ağır yaralı
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
21:09 Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı
19:51 Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı! Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı
19:37 Sosyal medyayı karıştırdı Allan Saint-Maximin’den Galatasaray taraftarına olay yanıt Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt
19:25 Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış
18:21 İstanbul’da Marmaray’da dehşete düşüren anlar Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı İstanbul'da Marmaray'da dehşete düşüren anlar! Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 13:40:07. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da İngiliz turist otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement