Antalya'da İnşaat İşçisi Düştü: Ağır Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da İnşaat İşçisi Düştü: Ağır Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir inşaatta beton dökerken iskelelerin yıkılması sonucu 4. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı işçi, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavisi için Alanya'ya sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

13.06.2024 09:59
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaatta beton dökerken 4'üncü kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Gemiyakası Caddesi'nde bulunan inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta beton döken Şükrü K. (36), iskelelerin yıkılması sonucu 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Şükrü K., ileri tetkik ve tedavisi için Alanya'ya sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da İnşaat İşçisi Düştü: Ağır Yaralı - Son Dakika

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