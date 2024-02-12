Antalya'da İYİ Parti Manavgat İlçe eski Başkanı Hüseyin Ergen'in evinin önünde silahlı saldırıda yaralandığı olayla ilgili tetikçi ve şoförün tutuklanmasının ardından olayın azmettiricisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay 31 Ocak tarihinde Side Mahallesi 1528 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sitenin önüne gelen Hüseyin Ergen'in otomobiline yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, elindeki silahı aracın sağ camından Hüseyin Ergen'e yöneltirken silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden hızla uzaklaştı. 50 metre kadar gittikten sonra geri dönen ve Hüseyin Ergen'e silahını doğrultan şüpheli, kaçmaya çalışan Hüseyin Ergen'e kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan 7 mermiden biri Ergen'in sağ bacağına, biri sol baldırına isabet etti. Şüpheli olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken, Hüseyin Ergen aracına binerek Side'de geldiği özel bir hastanede tedavisini yaptırdı. Olay anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olayın azmetticileri adliyeye sevk edildi
Olayın ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) timleri tarafından (14) saatlik yapılan titiz ve gayretli çalışmalar sonucunda olayda kullanılan araç tespit edilerek yapılan operasyonda araç sürücüsü ve silahı kullanan tetikçi yakalandı. Yapılan soruşturma sonucunda her iki şüphelide adli makamlarca tutuklanarak Manavgat Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi.Soruşturmanın devamında olayın planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu değerlendirilen Y. K. ve A.Ç., gözaltına alındı. Biri tekerlekli sandalyede olan iki şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
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Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da İYİ Parti Manavgat İlçe eski Başkanı Hüseyin Ergen'e silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
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