Antalya\'da izinsiz tıbbi işlem yapan işletmeye adli ve idari işlem

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Antalya'da izinsiz ve yetkisiz tıbbi işlem yapılan işletmenin yabancı uyruklu sahibine adli ve idari işlem yapıldı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte kayıt dışı ve yetkisiz yapılan tıbbi işlemler ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Kuşkavağı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde faaliyet gösteren işletmede yapılan aramada, bin 757 adet çeşitli tıbbi malzeme ve cihaz ele geçirildi.

İşletme sahibi yabancı uyruklu 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - ANTALYA