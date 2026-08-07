Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu

Antalya\'da Kaçakçılık Operasyonu
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Antalya'da KOM ekipleri, 22 tarihi eser ve birçok kaçak malzeme ele geçirdi.

Antalya'da KOM ekiplerinin son 1 haftada yaptığı çalışmalarda 22 adet kaçak tarihi eserin yanı sına çok sayıda kaçak elektronik sigara, alkol, tütün ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince görevlilerince ilimiz genelinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan 1 olayda, 1 şüpheli şahsa adli işlem uygulanırken, yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 22 adet fişek geçirildi. Parada Sahtecilik suçundan ise 2 farklı olayda, 3 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 56 adet sahte para geçirildi.

22 adet tarihi eser yakalandı

2863 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek (Tarihi Eser Kaçakçılığı) suçundan ise yapılan aramalarda 22 adet kaçak tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli şahsa adli işlem uygulandı. 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek Tütün Mamülleri-Alkollü İçki suçundan; 8 olayda, 9 şüpheli şahsa adli işlem uygulanırken, Muratpaşa, Aksu, Serik, Kepez, Manavgat ve Alanya'da belirlenen adreslere yapılan operasyonlada iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 17 bin 800 adet makaron, 688 paket sigara, 569 şişe içki, 474 adet elektronik sigara, 38 kilogram tütün ile 17 litre içki ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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