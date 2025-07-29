Antalya\'da Kaldırımda Yürüyen Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da işyerinden çıkan ve kendisini almak için bekleyen babasının kullandığı araca doğru kaldırımdan yürüyen genç seyir halinde iken kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Daha öncede aynı noktada meydana gelen başka bir kazada kaldırımda yürüyen baba ve oğlu aynı şekilde hayatını kaybetmişti.

Kaza, dün gece 01.20 sıralarında Konyaaltı içesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Lunapark önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cadde üzerinde seyir halinde ki Burak K.'nın kullandığı 07 BOP 245 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bordür taşına ardından da ağaca çarptı. Savrulan araç yol kenarında beklemekte olan Mehmet Ç.'nin kullandığı 07 YSG 07 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bir kez daha savrulan Burak K.'nın kullandığı araç lunaparkta çalışan ve mesaiden çıkarak kaldırımda yürümekte olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi son sınıf öğrencisi Arda Öztürk'e (23) çarptı.

Hastane yolunda hayatını kaybetti

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Arda Öztürk ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Öztürk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hastaneye varamadan hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Arda Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Arda Öztürk'ün iş çıkışı kendisini almak için bekleyen babasının aracına birkaç metre kala aracın çarptığı öğrenildi. Öztürk'ün normalde dün izinli olduğu ancak, birkaç gün önce kız arkadaşının doğum gününü kutlamak amacıyla izin tarihini değiştirdiği öğrenildi. Arda'nın ailesini oğullarının iki korneasını bağışladığı öğrenildi.

Aynı noktada yine kaza

Kazada yaralanan 07 BOP 245 Burak K. ile yanında yolcu olarak bulunan Utku E. ile 07 YSG 07 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ç.'nin hastanedeki tedavileri devam ediyor. Kazaya sebep olan araç sürücüsü Burak K.'nın daha önce alkollü araç kullanmaktan 1 kez ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Öte yandan aynı noktada 15 gün önce meydana gelen başka bir kazada yaz tatili için yanına gelen oğlunu lunaparka götürdükten sonra kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci ve 8 yaşındaki oğlu Adem Efe Tekerci de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Aile kornealarını bağışladı

Kazada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Arda Öztürk'ün dayısı Murat Ayan, kısa süre önce aynı noktada benzer bir kazanın olduğunu ve bir baba oğulun hayatını kaybettiğini belirterek, "Sonuçta bir can gitti, yüreğimiz yandı. Çocuğumuzun organlarını da vermek isterdik ama, beyin ölümü gerçekleştiğinden dolayı organ bağışında bulunamadık. Korneasını bağışladık. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını isterim. Daha 15 gün önce aynı yerde, aynı tür bir kazada bir baba ve oğlu aynı şekilde can vermiş. Bu konuda o noktaya bir titizlik gösterilmesini yetkililerden rica ederim. kazaya sebebiyet veren şoför olsun, yol olsun, bu konuda titiz bir çalışmanın yapılması ve kazaya neden olan kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. - ANTALYA