Antalya\'da Kamyonet ile Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonet ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Karalar Mahallesi Gözüllü Mevkii'nde bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde seyir halinde olan Erkan T. idaresindeki 07 AOU 880 plakalı kamyon ile karşı istikametten gelen Mustafa U.'nun kullandığı 07 UAE 20 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Mustafa U. yaralandı. Kamyonet sürücüsü, hasar alan kamyonette sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Mustafa U.'yu kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Mustafa U., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA