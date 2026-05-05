Antalya\'da Kamyonet Su Kanalında Asılı Kaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet su kanalında asılı kalırken, sürücü yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Ahmediye–Boğazkent yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ö. idaresindeki 07 BRB 870 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalında asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı - ANTALYA