Antalya'da Kavga: 3 Yaralı, Şüpheli Kaçtı

01.03.2026 14:49
Antalya'da video çekme tartışması sonucu çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, şüpheli kaçtı.

Antalya'da video çekme tartışması sonucu 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bacağından, kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi ise vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, saat 12.30 sıralarında turistlerin uğrak noktalarından birisi olan Kaleiçi Selçuk Mahallesi Ömer Reis Çıkmazı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iş yeri sahibi olan İbrahim A. ile iddiaya göre bir süredir cep telefonu ile işletmenin görüntülerini çeken ve yakın noktada bir kafede bekçilik yaptığı öğrenilen Mehmet Z. C. arasında tartışma çıktı. İş yerinin görüntülerini neden çektiğini soran İbrahim A. ile Mehmet Z. C. arasındaki tartışma kısa sürede büyürken, çevredeki diğer esnaf araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada koşarak çalıştığı kafeye giden Mehmet Z. C. birkaç dakika sonra iş yerinde bulunan pompalı tüfekle geri gelerek rastgele ateş etmeye başladı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Saçmaların hedefi olan İbrahim A. bacağından, kavgayı ayırmak için gelen Suat Ş. (75) ve Faruk Ç. (65) vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Z. C. ise hızla uzaklaştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Verilen adrese gelen Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan ve eşkali belirlenen Mehmet Z. C.'nin yakalanması için bölgede çalışma başlattı. - ANTALYA

