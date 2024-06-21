Antalya\'da kavgada av tüfeğiyle vurulan genç yaralandı

3.Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 22 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi üzerinde bulunan Akdeniz Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E.Ö., B.E., M.H., A.C., M.İ. ve M.A.İ.'nin müdahil olduğu tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Site bahçesinde başlayan kavgada 22 yaşındaki F.E.Ö., av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Kavgada M.İ. ve M.A.İ. ise vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 22 yaşındaki gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayda av tüfeğini kullanan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı. Olayda kullanılan av tüfeği ise olay yerinde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ANTALYA