Antalya\'da Kayalıklardan Düşen Adam Kurtarıldı

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Antalya'da dengesini kaybederek kayalıklardan düşen şahsı hayatta tutmak için polis, sağlık ekipleri, cankurtaran ve vatandaşlar zamanla yarıştı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Mermerli Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 metrelik kayalıkların üzerinden suya atlamak isteyen Hüsamettin Ç. (51), dengesini kaybederek kontrolsüz bir şekilde denize düştü. Olayı gören vatandaşlar ve görevli cankurtaran tarafından sudan çıkartılan şahsın düşme esnasında kafasını kayalıklara çarptığı görüldü. Ağzından köpükler çıkan ve bilinci kapalı şekilde sudan çıkartılan şahsa ilk müdahale görevli cankurtaran ve işletme çalışanları tarafından yapıldı.

Hayatta tutmak için zamanla yarıştılar

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine ulaşmakta güçlük yaşayınca Deniz Polisi ve Sahil Güvenlikten yardım istendi. Ancak şahsın bulunduğu yerin kayalık ve sığ olması nedeniyle ekipler bölgeye yaklaşamadı. Hüsamettin Ç.'yi hayatta tutmak için görevliler bir yarış içerisine girdi. Çalışanlar ve vatandaşların yardımıyla sedyeyle merdivenlerden yukarıya çıkartılan Hüsamettin Ç.'ye olay yerine koşarak gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Hüsamettin Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA