Antalya'da Kaybolan Genç İçin Arama Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Kaybolan Genç İçin Arama Sürekli Devam Ediyor

Antalya\'da Kaybolan Genç İçin Arama Sürekli Devam Ediyor
09.06.2026 13:58
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Antalya'da kaybolan 24 yaşındaki yabancı gencin denizde arama çalışmaları sürüyor.

Antalya'da denizde kaybolan yabancı uyruklu genç için başlatılan arama kurtarma çalışmaları genişletilerek sürdürülüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, cumartesi günü Serik ilçesi Kadriye Mahallesi sahilinde meydana geldi. Bölgede bulunan 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan Erlan Dzhumabekov, (24) arkadaş grubuyla birlikte vakit geçirmek amacıyla sahile gitti. Serinlemek için denize giren genç, bir süre sonra akıntıya kapılarak kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Dalgalar arasında çırpındığını gören arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sualtı arama ve kurtarma ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler tarafından dalgıçlar eşliğinde deniz altında ve su yüzeyinde kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Cumartesi gününden bu yana aralıksız sürdürülen çalışmalarda, arama sahasının genişletildiği öğrenildi. Sahilde umutlu bekleyişlerini sürdüren iş arkadaşları ise Erlan Dzhumabekov'dan gelecek sevindirici haberi bekliyor. Yetkililer, kayıp genci bulmak için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Kaybolan Genç İçin Arama Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kaybolan Genç İçin Arama Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika
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