Antalya'da Kaza: Gurbetçi Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Kaza: Gurbetçi Genç Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Kaza: Gurbetçi Genç Hayatını Kaybetti
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Belçika'dan tatil için Antalya'ya gelen Alper Tuğrul, kazada hayatını kaybetti. Araç dereye uçtu.

Tatil için Belçika'dan Antalya'ya gelen genç gurbetçi, kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp dereye uçması sonucu yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belçika'da yaşayan ve yaz tatili için Antalya'ya gelen Alper Tuğrul'un (27) kullandığı Belçika ülkesine kayıtlı TK - 58 plakalı BMW otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu.

Sürücü ılay yerinde can verdi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, ters dönen araçta sıkışan sürücü Tuğrul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından araçta sürücü dışında başka bir yolcunun da bulunabileceği ihtimali üzerine ekipler geniş çaplı bir çalışma başlattı. Dere içindeki otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarılarak detaylı bir incelemeden geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda araçta başka birinin olmadığı tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Tuğrul'un cenazesi önce hastane morguna ardından Antalya adli tıp morguna kaldırıldı. jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Belçika, Antalya, Tatil, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Kaza: Gurbetçi Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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