Antalya'da kaza yapan motosiklet sürücüsü ve yolcuya 27 bin 460 TL para cezası - Son Dakika
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Antalya'da kaza yapan motosiklet sürücüsü ve yolcuya 27 bin 460 TL para cezası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı. Kazanın ardından yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsüne ehliyetsizlikten 12 bin 977 TL, sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandıran sürücüye 12 bin 977 TL, motosikletin muayenesinin olmamasından da bin 506 TL olmak üzere toplam 27 bin 460 TL para cezası uygulandı.

28.07.2024 13:16
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Antalya'da kaza yapan motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu yaralanırken, ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü ve sahibine toplam 27 bin 460 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Emek Mahallesi 3044 sokakta meydana gelen trafik kazasında Özlem S.'nin kullandığı 07 AFE 225 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Veli D.'nin kullandığı 07 ASV 624 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan İlayda Ş. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Toplam 27 bin 460 TL ceza kesildi

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL, sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandıran motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL, motosikletin muayenesinin olmamasından da bin 506 TL olmak üzere toplam 27 bin 460 TL para cezası uygulanırken, motosiklet yediemin otoparkına kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da kaza yapan motosiklet sürücüsü ve yolcuya 27 bin 460 TL para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kaza yapan motosiklet sürücüsü ve yolcuya 27 bin 460 TL para cezası - Son Dakika
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