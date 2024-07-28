Antalya'da kaza yapan motosiklet sürücüsü ve yolcuya 27 bin 460 TL para cezası

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Antalya'da kaza yapan motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu yaralanırken, ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü ve sahibine toplam 27 bin 460 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Emek Mahallesi 3044 sokakta meydana gelen trafik kazasında Özlem S.'nin kullandığı 07 AFE 225 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Veli D.'nin kullandığı 07 ASV 624 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan İlayda Ş. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Toplam 27 bin 460 TL ceza kesildi

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL, sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandıran motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL, motosikletin muayenesinin olmamasından da bin 506 TL olmak üzere toplam 27 bin 460 TL para cezası uygulanırken, motosiklet yediemin otoparkına kaldırıldı. - ANTALYA