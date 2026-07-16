Antalya'da Kız Çocuğu Araç Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki kız çocuğu araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Alanya ilçesi Türkler Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatice D. (34) yönetimindeki 07 NAD 64 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ece Molla'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Molla'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA