Antalya'da Kurşunlama: 2 Tutuklama

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Servis aracı bekleyenleri kurşun yağmuruna tutan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ANTALYA - Antalya'da işe gitmek için servis aracını bekledikleri sırada maskeli saldırganların açtığı ateş nedeniyle 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayda adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 12 Ekim Cumartesi sabahı saat 06: 45 sıralarında Serik İlçesi Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, motosikletle olay yerine gelen maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle servis aracını bekleyen 2 'si kadın 1 erkek kişinin olduğu yere ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların isabet ettiği 41 yaşındaki Mutlu Özkan, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda kamera kaydı incelenerek motosikletli şahıslarla birlikte 2 ayrı araçta yer alan şahısların da olaya karıştığı tespit edildi. Ekipler, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı av tüfeği de ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz E. ve Mehmet K. tutuklanırken, A. Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.