Antalya'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Saldırganlar Darp Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Saldırganlar Darp Edildi

Antalya\'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Saldırganlar Darp Edildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralanırken, saldırganlar çalışanlar tarafından darp edildi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. İki kişi gözaltına alındı.

28.08.2024 20:28
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Antalya'da bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralanırken, kurşunu biten saldırganlar çalışanlar tarafından darp edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya gelen M.Ç. ve T.Ç. arasında işletme sahipleri arasında tartışma yaşandı. Kuyumcudan çıkarak 07 ATG 059 plakalı araca binen iki kişi işletmenin arka sokağına geldi. Bir süre araçta bekleyen M.Ç. ve T.Ç burada ilk önce yanlarında bulunan tabanca ile birkaç el havaya ateş açtı. Silah sesini duyarak gelen H. Ç. de kurşunların hedefi oldu.

Kurşunları bitince darp edildiler

Rastgele ateş açan saldırganlar kurşunların bitmesi üzerine olay yerinden kaçmaya çalışırken kuyumcuda görevli diğer çalışanlar tarafından durdurularak araçtan indirildi. Bu sırada olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çalışanlar tarafından darp edilen saldırganları olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. Kasığından yaralanan H.Ç. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, iki saldırgan ise gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada 14 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kuyumcunun bulunduğu binanın arka sokağına hafif ticari araçla gelen şahıslardan birinin önce işletme istikametine, ardından işletmeden çıkarak kendilerine doğru gelen bir kişiye ateş açması yer aldı. Kamera kaydında, şüphelilerin olayın ardından araçla uzaklaşmak isterken işletmeden gelen diğer çalışanlar tarafından darp edildiği anlar ile polis ekiplerinin olay yerine gelerek yakalandıkları anlar kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Saldırganlar Darp Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Saldırganlar Darp Edildi - Son Dakika
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