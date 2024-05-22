Antalya'da Lüks Otomobil Yaya Geçidini Görünce Kendini Kilitleyip Motosiklete Çarptı - Son Dakika
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Antalya'da Lüks Otomobil Yaya Geçidini Görünce Kendini Kilitleyip Motosiklete Çarptı

Antalya\'da Lüks Otomobil Yaya Geçidini Görünce Kendini Kilitleyip Motosiklete Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir lüks otomobil, yaya geçidine geldiğinde kendini otomatik olarak kilitleyip sert fren yaptı. Bu sırada arkasından gelen motosiklet, otomobile çarpmamak için frene basıp devrildi. Motosiklet sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Olayın ardından otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

22.05.2024 11:51
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidini görünce kendini otomatik olarak kilitleyip sert fren yapan lüks otomobile arkasından gelen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köprü istikametinden İmam Hatip Lisesi istikametine seyir halindeki Adem Uysal'ın kullandığı 07 ASZ 999 plakalı Mercedes marka son model otomobil, yaya geçidine geldiğinde aniden durunca, aynı istikamette seyir halindeki Yaşar Burak Yıldız'ın kullandığı 07 BJF 905 plakalı motosiklet, otomobile çarpmamak için frene basıp devrildi. Sürücü kendini kenara atarken sürüklenen motosiklet otomobilin altına girdi.

Motosiklet sürücüsü motosikletin devrilmesi sırasında düşmesi sayesinde otomobilin altına girmekten kurtulurken, otomobilin altına giren motosiklet otomobilin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Son model otomobilin, yaya geçidinden geçen yayaları görünce kendisini kilitlediği belirlenirken, hareket etmeyen otomobil yaklaşık 2 saat sonra çekicinin gelmesiyle yoldan kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Lüks Otomobil Yaya Geçidini Görünce Kendini Kilitleyip Motosiklete Çarptı - Son Dakika
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