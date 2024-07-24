Antalya'da Mahsur Kalan Sokak Köpeği Deniz Polisi Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Mahsur Kalan Sokak Köpeği Deniz Polisi Tarafından Kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktada mahsur kalan bir sokak köpeği, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeği kısa sürede bulunduğu noktadan kurtardı. Yaralı olan köpek, dalgıç polis tarafından Yat Limanı'na getirildi.

24.07.2024 10:55
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Antalya'da yaklaşık 30 metrelik falezlerin dip noktasında ki kayalık alanda mahsur kalan sokak köpeği deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktada meydana geldi. Bir vatandaş sahipsiz bir sokak köpeğinin yaklaşık 30 metrelik falezlerde en alt noktada kayalıklarda mahsur kaldığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Botla Düden Şelalesi'nin döküldüğü noktaya giden deniz polisi kayalık alanda bulunan sokak köpeğini kısa süreli çalışma sonucu bulunduğu noktadan kurtardı. Vücudunda yaralar olduğu görülen ve botla Yat Limanı'na getirilen köpek, kendisini kurtaran dalgıç polisin yanından bir an olsun ayrılmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Mahsur Kalan Sokak Köpeği Deniz Polisi Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Mahsur Kalan Sokak Köpeği Deniz Polisi Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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