Antalya itfaiyesinden film gibi martı kurtarma operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya itfaiyesinden film gibi martı kurtarma operasyonu

Antalya itfaiyesinden film gibi martı kurtarma operasyonu
09.03.2026 16:21  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir martı, balıkçıların oltasındaki misinalara dolanarak mahsur kaldığı Boğaçayı'ndan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık bir saat süren başarılı operasyon sonrası martı doğal yaşam alanına salındı.

Antalya'da balıkçıların kopan oltasındaki misinalara dolanan ve Boğaçayı'nın ortasında mahsur kalan martı itfaiye ekipleri tarafından film gibi operasyonla kurtarılarak doğaya salındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı Boğaçayı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir martının Boğaçayı'nın orta kısmında çırpındığını ancak uçamadığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi. Adrese gelen ekip martının mahsur kaldığı yere ulaşım olmaması nedeniyle olay yerine kurtarma ekibi istedi. Bunun üzerine adrese sevk edilen kurtarma aracı gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra bot yardımı ile martıyı mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Özgürlüğe kanat çırptı

İlk olarak kurtarma aracında bulunan vinç ile 1 itfaiye eri ve bot Boğaçayı Köprüsü'nden indirildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda bot ile martının bulunduğu yere giden itfaiye erleri balıkçıların oltalarından kopan misinaya dolanmış haldeki martıyı bulunduğu yerden kurtardı. Martının vücuduna dolanan misina ve iğneyi titizlikle çıkartan itfaiye erleri martıyı yeniden doğal yaşam alanına bıraktı. Vücuduna dolanan misinadan kurtarılan martı özgürlüğe kanat çırparak uzaklaştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, 3. Sayfa, İtfaiye, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya itfaiyesinden film gibi martı kurtarma operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor İstanbul ve Ankara’ya direkt bağlantı Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Görüntüleri paylaştılar BAE İran İHA’sı böyle düşürmüş Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sı böyle düşürmüş
Ukrayna Orta Doğu’ya İran’a karşı dron uzmanları gönderiyor Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor
Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu
ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad’ı bombaladı ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad'ı bombaladı

15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 16:28:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Antalya itfaiyesinden film gibi martı kurtarma operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.