Antalya itfaiyesinden film gibi martı kurtarma operasyonu

Antalya'da balıkçıların kopan oltasındaki misinalara dolanan ve Boğaçayı'nın ortasında mahsur kalan martı itfaiye ekipleri tarafından film gibi operasyonla kurtarılarak doğaya salındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı Boğaçayı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir martının Boğaçayı'nın orta kısmında çırpındığını ancak uçamadığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi. Adrese gelen ekip martının mahsur kaldığı yere ulaşım olmaması nedeniyle olay yerine kurtarma ekibi istedi. Bunun üzerine adrese sevk edilen kurtarma aracı gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra bot yardımı ile martıyı mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Özgürlüğe kanat çırptı

İlk olarak kurtarma aracında bulunan vinç ile 1 itfaiye eri ve bot Boğaçayı Köprüsü'nden indirildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda bot ile martının bulunduğu yere giden itfaiye erleri balıkçıların oltalarından kopan misinaya dolanmış haldeki martıyı bulunduğu yerden kurtardı. Martının vücuduna dolanan misina ve iğneyi titizlikle çıkartan itfaiye erleri martıyı yeniden doğal yaşam alanına bıraktı. Vücuduna dolanan misinadan kurtarılan martı özgürlüğe kanat çırparak uzaklaştı. - ANTALYA