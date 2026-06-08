Antalya\'da Mayıs Ayı Asayiş Verileri Açıklandı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mayıs ayı güvenlik ve asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde bir ayda 10 bin 595 asayiş olayı meydana gelirken, olayların yüzde 99,75'i aydınlatıldı.

Antalya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı, Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun'un katılımıyla yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Şahin, il genelinde Mayıs ayında 10 bin 595 olayın meydana geldiğini ve olayların yüzde 99,75'inin aydınlatıldığını söyledi.

Asayiş uygulamalarında 5 bin 304 aranan şahsın yakalandığını belirten Şahin, bunlardan 661'inin tutuklandığını kaydetti. Operasyonlarda 158 tabanca, 43 kurusıkı tabanca, 84 av tüfeği, binlerce mühimmat ve çok sayıda çalıntı araç ile motosiklet ele geçirildiğini ifade eden Şahin, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 75 operasyon 127 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 21 şüpheli tutuklandığını ve yaklaşık 30 milyon TL değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığına el konulduğunu bildirdi.

Vali Şahin, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bin 111 operasyonda bin 251 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 115 kişi tutuklandığını, esrar, eroin, metamfetamin, kokain ve sentetik uyuşturucuların yanı sıra 242 bin 155 adet sentetik ecza ele geçirildiğini söyledi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 5 operasyonda 178 şüpheli yakalandığını ve bunlardan 69'u tutuklandığını kaydeden Şahin, trafik denetimlerinde ise 551 bin 204 sürücü kontrol edildiğini, kurallara uymayan 86 bin 871 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 2 bin 714 araç trafikten men edildiğini söyledi. Şahin, Antalya'da Mayıs ayında meydana gelen 2 bin 232 trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybettiğini, bin 720 kişi ise yaralandığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının Mayıs ayında toplam 2 bin 542 saat seyir görevi icra ettiğini açıklayan Şahin, denizlerde gerçekleştirilen denetimlerde bin 289 deniz aracı, işletme ve şahsın kontrol edildiğini ifade etti.

Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen 163 deniz aracı, işletme ve şahsa yasal işlem uygulandığını belirten Şahin, arama kurtarma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 8 görevde 53 kişinin sağ olarak kurtarıldığını söyledi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ruhsatsız alkol satışı yaptığı belirlenen bir teknedeki 83 şişe alkollü içkiye el konulduğunu aktaran Şahin, canlı deniz kaynaklarının korunmasına yönelik denetimlerde 731 bin 781 TL, deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerde ise 380 bin 596 TL idari para cezası uygulandığını kaydetti. - ANTALYA