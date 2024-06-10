Antalya'da meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Antalya'da meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, sürücünün aşırı hızlı olduğu ve direksiyon hakimiyetini kaybederek palmiye ağacına çarptığı görülüyor. Araç ikiye bölündükten sonra diğer parça ikinci bir palmiyeye çarparak durabiliyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma yapıyor.

10.06.2024 15:43
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Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gece 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ikiye ayrılarak hurdaya dönen otomobil sürücüsü Burak Şahin (25) feci şekilde can vermişti. Yol kenarında ki palmiye ağacına çarparak durabilen ki 06 HA 8250 plakalı aracın kaza anı yakında ki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde aşırı derecede süratli olduğu görülen sürücü Burak Şahin'in aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından ilk önce refüjdeki palmiye ağacına çarptığı, aracın ikiye bölünmesinden sonra diğer parçanın ikinci palmiyeye çarparak durabildiği görüldü. Sürücünün hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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